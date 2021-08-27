HIGHLIGHTS: Blitz on 6 Week 1
Published: Aug. 26, 2021 at 11:27 PM CDT|Updated: 1 hour ago
WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Highlights from week one of Texas high school football and the Blitz on 6.
3-5A DII
CHISHOLM TRAIL RANGERS AT OLD HIGH COYOTES
RIDER RAIDERS AT DUMAS DEMONS
4-4A DI
EPISCOPAL SCHOOL OF DALLAS EAGLES AT HIRSCHI HUSKIES
AUBREY CHAPARRALS AT BURKBURNETT BULLDOGS
3-4A DII
HOLLIDAY EAGLES AT IOWA PARK HAWKS (BLITZ ON 6 GAME OF THE WEEK)
6-3A DII
WINDTHORST TROJANS AT HENRIETTA BEARCATS
FREDERICK BOMBERS (OK) AT CITY VIEW MUSTANGS
6-2A DII
ELECTRA TIGERS AT MEMPHIS CYCLONES
SEYMOUR PANTHERS AT CLARENDON BRONCOS
7-2A DII
TIOGA BULLDOGS AT PETROLIA PIRATES
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