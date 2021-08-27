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HIGHLIGHTS: Blitz on 6 Week 1

Blitz on 6
Blitz on 6(KAUZ)
By Emily Bjorklund, Dakota Mize and KAUZ Digital Media Team
Published: Aug. 26, 2021 at 11:27 PM CDT|Updated: 1 hour ago
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WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Highlights from week one of Texas high school football and the Blitz on 6.

3-5A DII

CHISHOLM TRAIL RANGERS AT OLD HIGH COYOTES

RIDER RAIDERS AT DUMAS DEMONS

4-4A DI

EPISCOPAL SCHOOL OF DALLAS EAGLES AT HIRSCHI HUSKIES

AUBREY CHAPARRALS AT BURKBURNETT BULLDOGS

3-4A DII

HOLLIDAY EAGLES AT IOWA PARK HAWKS (BLITZ ON 6 GAME OF THE WEEK)

6-3A DII

WINDTHORST TROJANS AT HENRIETTA BEARCATS

FREDERICK BOMBERS (OK) AT CITY VIEW MUSTANGS

6-2A DII

ELECTRA TIGERS AT MEMPHIS CYCLONES

SEYMOUR PANTHERS AT CLARENDON BRONCOS

7-2A DII

TIOGA BULLDOGS AT PETROLIA PIRATES

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