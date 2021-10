HIGHLIGHTS: Blitz on 6 Week 7

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Highlights from week seven of Texas high school football and the Blitz on 6.

3-5A DII

Old High (14) vs Canyon Randall (31)

Rider (34) At Abilene Wylie (19)

3-4A DII

Hirschi (61) vs Burkburnett (0)

4-3A DI

Bowie (20) vs Peaster (35)

6-3A DII

Iowa Park (40) vs Mineral Wells (21)

City View (21) vs Henrietta (31)

Holliday (80) vs Valley View (16)

6-2A DII

Seymour (41) vs Electra (7)

7-2A DII

Petrolia (42) vs Chico (18)

Six-Man

GOTW: Benjamin (65) vs Gold Burg (20)

