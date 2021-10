HIGHLIGHTS: Blitz on 6 Week 10

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Highlights from week ten of Texas high school football and the Blitz on 6.

3-5A DII

Rider (45) at Canyon Randall (23)

4-4A DI

Hirschi (28) vs. Decatur (22)

Burkburnett (6) v. Springtown (35)

3-4A DII

Graham (28) v. Mineral Wells (14)

6-3A DII

City View (0) at Holliday (41)

6-2A DII

Olney (28) at Archer City (49)

1-TAPPS DII

Wichita Christian (20) v. Abilene Christian (65)

