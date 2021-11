HIGHLIGHTS: Blitz on 6 Week 11

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Highlights from week 11 of Texas high school football and the Blitz on 6.

3-5A DII

GOTW: Rider (58) v Old High (12)

3-4A DII

Vernon (7) v Iowa Park (56)

6-3A DII

#3 Holliday (56) v. Henrietta (13)

City View (53) v Nocona (24)

7-2A DII

#3 Windthorst (60) v Era (0)

3-1A DI

Northside (6) v Crowell (62)

1-TAPPS DII

Lubbock Christ the King (54) v Wichita Christian (42)

Copyright 2021 KAUZ. All rights reserved.