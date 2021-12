UIL Texas releases realignment, reclassification numbers

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - UIL Texas released Wednesday its conference cutoff numbers and early enrollment figures for 2022-2024′s reclassification and realignment. Here’s what things look like for Texoma schools:

Changes:

SCHOOL ENROLLMENT MOVES TO... FROM... Old High 1299 4A DI 5A DII Hirschi 803 4A DII 4A DI Iowa Park 534 3A DI 4A DII Vernon 526 3A DI 4A DII Olney 202 2A DI 2A DII Nocona 249 2A DI 3A DII Newcastle 54 1A DII 1A DI Crowell 52 1A DII 1A DI

No Changes:

SCHOOL ENROLLMENT CLASS Rider 1594.5 5A DII Burkburnett 889 4A DI Graham 672 4A DII Bowie 497 3A DI City View 303 3A DII Henrietta 290 3A DII Holliday 340 3A DII Jacksboro 319 3A DII Archer City 160 2A DII Petrolia 126 2A DII Quanah 163 2A DII Seymour 164 2A DII Windthorst 135 2A DII Bellevue 40 1A Electra 94 1A Harrold 25 1A Midway 44 1A Munday 73 1A Prairie Valley 56 1A Bryson 81 1A DI Saint Jo 99 1A DI Northside 60 1A DI Woodson 57 1A DI Benjamin 44 1A DII Chillicothe 57 1A DII Gold-Burg 47 1A DII Throckmorton 50 1A DII

