WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the scores and highlights from boys basketball on Friday night!

HOME SCORE AWAY SCORE Hirschi 90 Vernon 35 Rider 33 Brewer 51 Burkburnett 79 Iowa Park 53 Henrietta 42 City View 67 Slidell 41 Saint Jo 34 Petrolia 67 Quanah 46 Prairie Valley 56 Bellevue 31

#8 HIRSCHI VS. VERNON

