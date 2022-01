Girls basketball scores - Jan. 21, 2022

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the scores and highlights from Friday night!

HOME SCORE AWAY SCORE Midway 81 Gold-Burg 36 Rider 60 Brewer 31 Seymour 29 Windthorst 40 Olney 21 Archer City 49 Nocona 55 Jacksboro 28 Breckenridge 30 Bowie 45 Henrietta 34 City View 56 Burkburnett 36 Iowa Park 35 Petrolia 37 Quanah 46

#24 MIDWAY VS. GOLD-BURG

RIDER VS. BREWER

