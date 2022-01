Girls Basketball scores - Jan. 25, 2022

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the girls basketball scores and highlights from Tuesday night.

HOME SCORE AWAY SCORE Holliday 48 Breckenridge 33 Wichita Christian 24 Christ Academy 81 Rider 63 Granbury 37 Nocona 84 Henrietta 23 Saint Jo 25 Midway 51 Olney 33 Windthorst 71 Throckmorton 45 Bryson 30 Bowie 54 Jacksboro 25 Vernon 38 Iowa Park 62

Holliday vs Breckenridge

Wichita Christian vs Christ Academy

