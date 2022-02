WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the boys and girls soccer scores from Monday night!

Girls:

HOME SCORE AWAY SCORE Rider 4 Lubbock Coronado 1 Hirschi 0 Ranchview 5

RIDER VS. LUBBOCK CORONADO

Boys:

HOME SCORE AWAY SCORE Amarillo 2 Rider 1 Hirschi 5 Ranchview 1

