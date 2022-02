2022 UIL Realignment: A new football era

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - 2022 UIL Realignment is here and there have been some major changes for teams in the Texoma area.

5A DII:

Region 1 District 2 Rider Abilene Cooper Abilene Wylie Amarillo Palo Duro Lubbock Plainview

4A DI:

Region 1 District 4 Wichita Falls Burkburnett Decatur Springtown Mineral Wells

4A DII:

Region 1 District 3 Hirschi Graham Midland Greenwood Snyder Sweetwater

3A D1:

Region 1 District 3 Bowie Iowa Park Vernon Breckenridge Clyde Tuscola Jim Ned

3A DII:

Region 2 District 6 Henrietta Holliday City View Salder S & S Cons. Valley View Callisburg

2A DI:

Region 1 District 4 Olney Anson Cisco Colorado City Colorado Hawley Stamford Winters

Region 2 District 6 Nocona Alvord Tioga Tom Bean Trenton Whitewright

2A DII:

Region 1 District 2 Quanah Clarendon Memphis Shamrock Wellington Wheeler

Region 2 District 7 Archer City Petrolia Seymour Windthorst Electra Munday Haskell

1A DI:

Region 1 District 4 Knox City Vernon Northside Turkey Valley Spur

Region 3 District 9 Bryson Baird Gordon Gorman Lingleville Perrin-Whitt

Region 3 District 10 Saint Jo Campbell Gilmer Union-Hill Savoy

1A DII:

Region 2 District 6 Benjamin Chillicothe Crowell Harrold Paducah

Region 2 District 7 Throckmorton Woodson Rule Haskell Paint Creek Lueders-Avoca

Region 2 District 8 Gold-Burg Forestburg Newcastle Stawn

