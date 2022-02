UIL Texas releases new district realignment

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Here are the UIL Realignments for the 2022-2024 school years.

Here are the major changes for Texoma schools:

SCHOOL ENROLLMENT CHANGES TO: CHANGES FROM: Old High 1299 Reg. 1 4 4A-DI 5A DII Hirschi 803 Reg. 1 3 4A-DII 4A DI Iowa Park 534 Reg. 1 3 3A-DI 4A DII Vernon 526 Reg. 1 3 3A-DI 4A DII Olney 202 Reg. 1 4 2A-DI 2A DII Nocona 249 Reg. 2 6 2A-DI 3A DII Newcastle 54 Reg. 2 8 1A-DII 1A DI Crowell 52 Reg. 2 6 1A-DII 1A DI

