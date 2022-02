Girls basketball area - Feb. 17-18

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the scores from the high school girls basketball area playoff games.

TEAM SCORE TEAM SCORE Rider 70 Mansfield Summit 77 Nocona 48 Merkel 36 Graham 56 Krum 66 Burkburnett 43 Bridgeport 49 Holliday 36 Jim Ned 59 Munday 37 Eula 38 Benjamin 21 Westbrook 35 Throckmorton 45 Ector 27 Midway 36 Dodd City 47

RIDER VS. MANSFIELD

#12 NOCONA VS. MERKEL

GRAHAM VS. KRUM

#17 HOLLIDAY VS. JIM NED

Copyright 2022 KAUZ. All rights reserved.