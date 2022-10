BLITZ ON 6 HIGHLIGHTS - Week 10

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the highlights and scores from week 10 of the high school football season!

5A DII

Plainview 7 @ Rider 56

4A DI

Burkburnett 47 @ Springtown 20

4A DII

Hirschi 53 @ Sweetwater 7

Graham 21 @ Midland Greenwood 14

3A DI

Breckenridge 33 @ Bowie 0

Iowa Park 44 @ Clyde 7

Vernon 7 @ Jim Ned 28

3A DII

City View 0 @ Holliday 3

Henrietta 44 @ S&S Consolidated 13

Millsap 16 @ Jacksboro 42

2A DI

Colorado City 0 @ Olney 56

Nocona - 21, Tom Bean - 8

2A DII

Quanah 8 @ Wellington 56

Petrolia 7 @ Archer City 27

Windthorst 13 @ Seymour 20

Haskell 49 @ Electra 6

1A DI

Spur 58 @ Vernon Northside 8

Saint Jo - 57, Campbell - 7

1A DII

Benjamin - 40, Chillicothe - 0

Throckmorton 54 @ Haskell Paint Creek 6

Gorman 57 @ Bryson 12

Gold-Burg 0 @ Newcastle 45

Forestburg 14 @ Strawn 59

Paducah 55 @ Crowell 8

TAPPS

Wichita Christian 18 vs Lubbock Kingdom 68

