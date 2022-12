High school basketball - Dec. 6, 2022

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the high school basketball action from Tuesday night.

Final girls scores:

TEAM SCORE TEAM SCORE Iowa Park 39 Windthorst 40 City View 42 Seymour 28 Holliday 69 Millsap 50 Pottsboro 49 Nocona 54

WINDTHORST VS. IOWA PARK

SEYMOUR VS. CITY VIEW

Final boys scores:

TEAM SCORE TEAM SCORE Iowa Park 62 Windthorst 51 City View 59 Seymour 53 Petrolia 39 Christ Academy 55 Rider 50 Burkburnett 56 Quanah 52 Crowell 41 Holliday 82 Millsap 46

WINDTHORST VS. IOWA PARK

SEYMOUR VS. CITY VIEW

