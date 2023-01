High school basketball - Jan. 25, 2023

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the high school action from Wednesday night!

Final girls scores:

HOME SCORE AWAY SCORE Burkburnett 46 Hirschi 27 City View 73 Henrietta 47 Vernon 41 Jacksboro 48 WFHS 16 Sanger 70

HIRSCHI VS. BURKBURNETT

HENRIETTA VS. CITY VIEW

Final boys scores:

HOME SCORE AWAY SCORE Burkburnett 53 Hirschi 64 City View 85 Henrietta 34

HIRSCHI VS. BURKBURNETT

HENRIETTA VS. CITY VIEW

