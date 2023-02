WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the scores from the first round of playoffs for boys basketball.

Final scores:

TEAM SCORE TEAM SCORE Windthorst 37 Hawley 50 Benjamin 80 Rotan 46 Slidell 67 Newcastle 31 Graford 74 Prairie Valley 40

WINDTHORST VS. HAWLEY

