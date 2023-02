WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Just one more game until regionals!

Final scores:

TEAM SCORE TEAM SCORE Holliday 70 Peaster 69 Nocona 50 Stamford 34 Lipan 47 Windthrost 30 Dodd City 43 Throckmorton 37

HOLLIDAY VS. PEASTER

NOCONA VS. STAMFORD

Copyright 2023 KAUZ. All rights reserved.