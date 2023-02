WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the high school boys basketball scores from the area round of playoffs.

Final scores:

TEAM SCORE TEAM SCORE Benjamin 88 Eula 46 City View 55 Wall 47 Hirschi 46 Levelland 35 Burkburnett 87 Glen Rose 68 Bowie 66 Jim Ned 52 Munday 49 May 45 Vernon 67 Brady 36

BENJAMIN VS. EULA

Copyright 2023 KAUZ. All rights reserved.