WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - Check out the scores from the bi-district round of playoffs for boys soccer.

Final boys scores:

TEAM SCPRE TEAM SCORE Hirschi 0 Borger 2 WFHS 6 Canyon West 1 Burkburnett 3 Perryton 1 Rider 1 Arlington Heights 3

Copyright 2023 KAUZ. All rights reserved.